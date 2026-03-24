Отказали органы по очереди: актер Хомик из "Тайн следствия сгорел за 5 дней

Российский актер Александр Хомик, чье имя было знакомо многим поклонникам российских сериалов, таких как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и других, и оригинального дубляжа, внезапно покинул этот мир в возрасте всего 50 лет.
Его преждевременный уход стал настоящим шоком для коллег, друзей и зрителей. Близкие артиста рассказали aif.ru о его тяжелых последних днях.
Врачи боролись пять дней.
Причиной смерти актёра стал ряд серьёзных заболеваний. Как сообщили aif.ru в окружении артиста, врачи боролись за него пять дней, но в результате Хомик скончался.
Близкий друг и коллега Алексей Дмитрук, который первым забил тревогу и отправил Александра в больницу, добавил, что после операции организм актёра не выдержал.
«Саша давно плохо себя чувствовал. Оказалось — некроз поджелудочной железы, перитонит, селезенка… Отвезли по скорой, прооперировали и после этого отказали сердце и почки. Пять дней провел в реанимации и нет человека», — сказал он aif.ru.
За несколько дней до кончины Александр Хомик успел отметить важные даты в жизни своих близких: поздравить подругу с 8 марта и друга с юбилеем. Эти моменты стали последними светлыми воспоминаниями о человеке, который, несмотря на внутренние переживания, оставался заботливым другом. Александр Хомик умер в больнице 22 марта.
Алкоголь сгубил актера.
Тяжелые испытания последних лет, по словам источников, также наложили свой отпечаток на здоровье Александра.
«Он много пил, особенно в последнее время, после смерти матери и расставания с девушкой», — сообщил собеседник aif.ru.
Уход матери в августе 2024 года после продолжительной болезни и разрыв с возлюбленной стали для артиста настоящим ударом.
Несмотря на плохое самочувствие, Хомик, как отметил Алексей Дмитрук, «не обращался к врачам» до последнего. Дата прощания с актером пока не называется.
Чем известен умерший актер Хомик.
Александр Хомик родился 3 декабря 1975 года. Он работал в Санкт-Петербургском Художественном Театре, детском музыкальном театре «Зазеркалье», а также снимался в кино и занимался озвучкой.
Актер успел отметиться яркими, пусть и эпизодическими, ролями в таких популярных сериалах, как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Дознаватель». Его талант не ограничивался лишь кино: Хомик был востребованным актером дубляжа, его голос слышали в таких кинокартинах, как «Тайна Коко», «Университет монстров», «Зверополис», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и многие другие.
Актер дубляжа, чьим голосом говорили любимые персонажи миллионов, оставил уникальный след в киноиндустрии. Его способность перевоплощаться, придавать голосу разные интонации и характеры делала его одним из самых ценных профессионалов.