Ушел из жизни депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин

Скоропостижно ушел из жизни экс-депутат Законодательного собрания края, депутат Государственной Думы от Красноярского края — заместитель председателя комитета по обороне Государственной Думы Юрий Швыткин. Ему было 60 лет. С 2001 по 2016 год он был депутатом краевого парламента, затем представлял интересы региона в Госдуме. Уже будучи депутатом нижней палаты парламента, Юрий Швыткин добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции, продолжал помогать нашим защитникам и их семьям. Свои соболезнования родным и близким Юрия Швыткина выразили губернатор края Михаил Котюков и председатель Заксобрания края Алексей Додатко. Мы все знали его как принципиального, ответственного и надежного человека. Его уважали коллеги, ему доверяли люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича, — сказал глава региона. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Его уход — невосполнимая утрата. Будем помнить его как настоящего патриота, достойного человека, чья жизнь была примером служения людям и Отечеству, — добавил Алексей Додатко. Напомним, Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в краевом центре. С 1992 по 2001 годы проходил службу в органах внутренних дел Красноярского края на различных должностях. Был командиром СОБР и командиром ОМОН ГУВД Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике в 1995—1996 годах. Юрий Швыткин отмечен многими высокими государственными наградами, в том числе тремя орденами Мужества и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.