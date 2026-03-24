Новосибирский и Томский Госуниверситеты объединяют научные школы

Новосибирский государственный университет (НГУ) и Томский государственный университет (ТГУ) договорились о стратегическом партнерстве. Два крупнейших исследовательских вуза России объединяют свои уникальные компетенции для совместных проектов на стыке медицины, химии и биологии, включая фундаментальные исследования и разработку прототипов новых лекарственных препаратов, биосовместимых материалов и агробиотехнологий.
Основными направлениями сотрудничества станут создание сетевых магистерских программ, где студенты НГУ и ТГУ смогут работать в лабораториях обоих вузов; организация совместных лабораторий на базе Центра коллективного пользования ТГУ и Института медицины и медицинских технологий НГУ; создание объединенных научных групп для участия в конкурсах грантов РНФ, Минобрнауки и программы «Приоритет-2030» в приоритетных областях, таких как биотехнологии, химия, биология, психология и другие, а также обмен студентами, аспирантами и молодыми учеными, а также организация исследовательских стажировок.
Ректор НГУ, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный отметил, что вуз исторически известен своей сильной школой биологии и биотехнологий благодаря близости к институтам Сибирского отделения РАН. ТГУ, в свою очередь, является одним из ведущих центров фундаментальной и прикладной химии. Объединение этих компетенций позволяет создавать продукты на стыке наук.
Ректор ТГУ Эдуард Галажинский подчеркнул, что у вуза уже есть успешные примеры взаимодействия с коллегами из Новосибирска. Томский государственный университет обладает уникальной приборной базой для изучения структуры веществ, а НГУ — передовыми технологиями в области генетики.
НГУ и ТГУ входят в число ведущих исследовательских вузов России и участвуют в федеральной программе «Приоритет-2030». Оба университета занимают высокие позиции по качеству подготовки специалистов в области химии и биологии.
Татьяна Картавых.