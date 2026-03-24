Крушение самолета в Колумбии унесло жизни 66 человек: всего на борту находилось 128 пассажиров

В Колумбии 23 марта разбился военно-транспортный самолет. Число погибших составило 66 человек. Еще 57 пассажиров госпитализированы, транслирует телеканал Caracol.
Известно, что на борту находилось 128 человек. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета.
Воздушное судно следовало с базы в Пуэрто-Легисамо. На борту находились солдаты.
В январе в Колумбии пропал самолет авиакомпании Satena. Позже его обнаружили разбившимся. Всего на борту находилось 15 человек. Все пассажиры погибли. Самолет разбился в районе Курасика, в сельской зоне муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. Министр транспорта Колумбии Мария Фернанда Рохас возглавила объединенный командный пункт вместе с Управлением гражданской авиации для предоставления официальной информации.