Крушение самолета в Колумбии унесло жизни 66 человек: всего на борту находилось 128 пассажиров

В январе в Колумбии пропал самолет авиакомпании Satena. Позже его обнаружили разбившимся. Всего на борту находилось 15 человек. Все пассажиры погибли. Самолет разбился в районе Курасика, в сельской зоне муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. Министр транспорта Колумбии Мария Фернанда Рохас возглавила объединенный командный пункт вместе с Управлением гражданской авиации для предоставления официальной информации.