В Ангарске почтили память погибших защитников Отечества

Ровно 29 лет назад, в 1996 году, в Грозном погибли трое ангарских омоновцев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске 23 марта 2026 года прошел День памяти военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые погибли при исполнении долга. Как сообщили КП-Иркутск в администрации городского округа, дата выбрана не случайно. Ровно 29 лет назад, в 1996 году, в Грозном погибли трое ангарских омоновцев — Николай Кунц, Игорь Григорьев и Евгений Максимов. А с 2022 года в этот день также чтят память земляков, которые не вернулись из зоны специальной военной операции.

— Утро началось с молебна в Свято-Троицком соборе. После этого у памятника погибшим воинам в 95-м квартале собрались родные, друзья, коллеги и представители власти. К Огню памяти возложили цветы и почтили погибших минутой молчания, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Вечером в ДК «Современник» прошел концерт для семей военнослужащих. Творческие коллективы, школьники из профильных классов и ветераны подготовили патриотические номера в память о тех, кто отдал жизнь за страну.