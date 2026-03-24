В Ангарске почтили память погибших защитников Отечества

В Ангарске 23 марта 2026 года прошел День памяти военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые погибли при исполнении долга. Как сообщили КП-Иркутск в администрации городского округа, дата выбрана не случайно. Ровно 29 лет назад, в 1996 году, в Грозном погибли трое ангарских омоновцев — Николай Кунц, Игорь Григорьев и Евгений Максимов. А с 2022 года в этот день также чтят память земляков, которые не вернулись из зоны специальной военной операции.