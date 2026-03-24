Магазины Красноярска поймали на продаже несуществующих семян

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске специалисты Управления Россельхознадзора проверили магазины семян на соблюдение обязательных требований.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске специалисты Управления Россельхознадзора проверили магазины семян на соблюдение обязательных требований.

Рейды проведены в магазинах «Садоводъ» на ул. Молокова, 3 и ул. Академика Павлова, 44, а также «Семена» на Тотмина, 3.

Всего Управление проверило 1859 партий семян овощных культур. Выяснилось, что 288 из них реализуются с нарушениями. А именно — семена не включены в Госреестр, то есть фактически не существуют.

Индивидуальным предпринимателям вынесли предостережение.

Всего с начала года специалисты проконтролировали 107 торговых точек и 14 интернет-сайтов по продаже семян, сообщили в ведомстве.