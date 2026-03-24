Иркутская область вошла в «красную зону» по активности клещей

IrkutskMedia, 24 марта. В Иркутской области в 2025 году зафиксирована высокая активность клещей: регион вошёл в число антилидеров по количеству обращений за медицинской помощью, а страховые выплаты по таким случаям по России достигли 27 млн рублей. Это следует из данных страховой компании «Согласие».
Регион оказался в одном ряду с Удмуртией, Красноярским краем, Новосибирской, Костромской и Кировской областями, где зафиксировано наибольшее количество страховых случаев. Всего в 2025 году от укусов клещей были застрахованы около 323 тысяч человек, при этом за медицинской помощью обратились 6,5 тысячи клиентов.
Пик обращений традиционно пришёлся на период с апреля по июнь, однако первые укусы регистрировались уже в марте. Специалисты связывают это с ранним потеплением: клещи начинают проявлять активность при среднесуточной температуре выше +5°C.
Напомним, с марта по октябрь 2025 года в медицинские учреждения Иркутской области обратились 16,8 тысячи человек из-за присасывания клещей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главная причина обращений — профилактика и лечение опасных инфекций, передаваемых клещами, включая боррелиоз и клещевой вирусный энцефалит.