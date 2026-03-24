Более 1300 красноярцев прошли обследование в рамках акции Всемирного дня борьбы с туберкулезом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежегодная акция Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера проходила с 16 по 20 марта и была приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом 24 марта.
Мобильные флюорографы работали в разных районах города, пройти обследование приглашались все желающие — бесплатно, без предварительной записи, без прописки и медицинского полиса.
За пять дней акции обследование прошли 1330 человек. Из числа обследованных 17 человек направлены на дополнительные обследования и консультации врача: пять человек с подозрением на туберкулез, 10 человек с подозрением на пневмонию и двое направлены к онкологу, отмечает пресс-служба краевого минздрава.
Раннее и своевременное выявление больных туберкулезом является необходимым условием для быстрого и полноценного их излечения, а также имеет решающее значение для предупреждения распространения инфекции. Каждый сибиряк обязан заботиться о своем здоровье и проходить скрининг не реже одного раза в год, а если он относится к группам повышенных рисков заражения, то и чаще.
Следует знать, что в настоящее время туберкулез излечим почти во всех случаях. В Красноярском крае для профилактики и лечения туберкулеза выстроена система, от массового скрининга с использованием искусственного интеллекта — до персонализированного лечения и, при необходимости, высокотехнологичной хирургии.