Профилактика паводков: 900 тысяч кубометров снега вывезли в Петропавловске

С начала зимнего периода в городе ведется системная работа по вывозу снега, очистке ливневой канализации и арычной сети. На сегодняшний день вывезено порядка 900 тысяч кубометров снега. Работы продолжаются в усиленном режиме: задействовано около 200 единиц специализированной техники, более 100 мотопомп, 30 ассенизаторских машин и свыше 350 человек, включая волонтеров, военнослужащих и сотрудников коммунальных служб.