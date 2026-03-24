Не успел понять: генерал сказал, что стало со сбитым хитрым трюком асом ВСУ

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов оценил шансы украинского пилота выжить при маневре российского истребителя, со сверхмалых высот резко поднявшегося в воздух и выпустившего ракету по самолету противника.
По данным источников, разведывательный беспилотник ВСУ ранее зафиксировал необычное боевое событие: российский истребитель, находившийся на сверхмалой высоте, резко поднялся в воздух, чтобы применить ракету «воздух-воздух» по самолёту ВСУ, который оказался в зоне досягаемости.
«Выжить он может — успеть катапультироваться. А вот сохранить исправность самолёта и не попасть под удар ракеты — такая вероятность крайне мала. У пилота противника в такой ситуации просто не было времени на принятие решения по обстановке», — сказал Попов в беседе с aif.ru.
Генерал-майор констатировал, что украинский летчик мог и не увидеть ракету, так как был занят выполнением ряда задач.
«Он пилотировал, работал, был занят. Выполнял свои процедуры: возможно, готовился осуществить атаку, осматривал воздушное пространство в поиске противника. Лётчики — практически “одноканальные”. Если они что-то делают, то переключаются с одной задачи на другую, третью, пятую. Да, переключение с одного позиционного момента на другой происходит быстро, ведь лётчиков отбирают по психологическим качествам, тренируют, учат держать в памяти картинки видимости, приборы, работу с ракетой и управление штурвалом. Но при переключении всё равно теряется время», — подытожил Попов.
