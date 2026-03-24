В Омск опять не может прилететь самолёт из Санкт-Петербурга

Самолёт авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), следующий из Санкт-Петербурга в Омск, вторые сутки подряд не может добраться до нашего города вовремя.
Рейс КЛ307 задерживается без указания точного времени прилёта в аэропорт им. Карбышева. Напомним, что вчера вечерний самолёт из Пулково в Омск, рейс КЛ305, прибыл в наш город с суммарной задержкой в 7 часов 20 минут (17:45 → 01:05). Обратно самолёт вылетел с задержкой в 8,5 часов (18:50 → 02:20).
На сей раз, согласно онлайн-табло омского аэропорта, задержка рейса из Омска в Пулково уже составляет одиннадцать часов: при запланированном времени вылета в 7:55 утра, самолёт задержан до 18:20. Причина задержки не сообщается.