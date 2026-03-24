Эксперт Кнутов: ракеты Ирана могут долететь до Лондона

Иран может использовать дальнобойные ракеты, которые способны долететь до Лондона. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Британская газета The Telegraph на фоне ударов по американо-британской базе Диего-Гарсия, расположенной примерно в 4000 км от Тегерана пришла к выводу, что иранские ракеты и беспилотники теоретически способны достигать Лондона. Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве назвал ситуацию «ужасной».
«Если расстояние 4 тысячи километров между Тегераном и Лондоном, то ракета может долелеть. До базы в Шотландии, которая севернее, может и не долетит, но по Лондону теоретически может», — сказал Кнутов.
Он добавил, что Иран может продолжать модернизацию имеющихся ракет.
«Иран испытал ракету в боевых условиях, одна упала, по другой выпустили ракету-перехватчик SM-3. К чему я это говорю? К тому, что Иран не спит и совершенствует ракеты и уже завтра может иметь ракету дальностью и 5, и 7 тысяч км. А может у них уже есть такая ракета, просто они не говорят о ней. Это очень и очень серьезно», — отметил Кнутов.
Военная база на острове Диего‑Гарсия — совместный объект США и Великобритании, имеющий стратегическое значение для обеспечения военного присутствия в Индийском океане и на Ближнем Востоке. На базе дислоцируются стратегические бомбардировщики, включая B‑1B и B‑52, атомные подводные лодки с крылатыми ракетами, корабли ВМС США с системами управляемого ракетного вооружения, а также средства материально‑технического обеспечения для переброски войск и техники.