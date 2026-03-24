Всем, кто работал в 90-е: Названа одна справка, которая поможет поднять пенсию

Доцент Иванова-Швец: работавшим в 90-е подтвердить стаж можно в архиве.

Источник: Комсомольская правда

Ключевым документом для оценки пенсионных прав является справка о размере пенсии, выданная Соцфондом России. Об этом сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью «Прайму».

Получить справку можно через Госуслуги или лично в отделении фонда. По словам Ивановой-Швец, это важно для тех, кто работал в 1990-е годы. Тогда были распространены неофициальные трудовые отношения и задержки с выплатами.

«Для подтверждения стажа и заработной платы можно обратиться в организацию, если она функционирует в настоящее время, даже если произошли изменения в организационно-правовой форме», — пояснила экономист.

Иванова-Швец добавила, что если предприятие закрыто, то помочь может архив или суд.

Ранее KP.RU писал, что в апреле в России проиндексируют социальные пенсии. Размер выплат вырастет в среднем на 1000 рублей. После индексации пенсия составит более 16 500 рублей.