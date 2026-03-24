Всем, кто работал в 90-е: Названа одна справка, которая поможет поднять пенсию

Ключевым документом для оценки пенсионных прав является справка о размере пенсии, выданная Соцфондом России. Об этом сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью «Прайму».
Получить справку можно через Госуслуги или лично в отделении фонда. По словам Ивановой-Швец, это важно для тех, кто работал в 1990-е годы. Тогда были распространены неофициальные трудовые отношения и задержки с выплатами.
«Для подтверждения стажа и заработной платы можно обратиться в организацию, если она функционирует в настоящее время, даже если произошли изменения в организационно-правовой форме», — пояснила экономист.
Иванова-Швец добавила, что если предприятие закрыто, то помочь может архив или суд.
