Недавно созданному в Омске Центру креативных индустрий назначили руководителя. Им стал молодой чиновник Леонид Кусакин. С ним уже познакомился заместитель председателя правительства Омской области, который и представил нового управленца в своих соцсетях.
Как сообщил Шпиленко, Кусакину поставлены задачи по созданию креативных сообществ.
«Леониду Алексеевичу посоветовал активнее погружаться в процессы, обозначив несколько важных поручений, и пожелал ему успехов», — сообщил Шпиленко.
Ранее Леонид Кусакин занимал должность главного специалиста сводно-аналитического отдела регионального минэконом развития. В 2026 года он стал участником всероссийской программы «ГосСтарт. Стажировки».
Центр креативных индустрий был создан в 2026 году, является структурным подразделением Центра «Мой бизнес». В задачи новой структуры входит поддержка, развитие и продвижение творческого потенциала омских предпринимателей в сфере креативных индустрий. Например, в сферу интересов Центра креативных индустрий входят народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, отдых и развлечение, мода, медиа и СМИ.