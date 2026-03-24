Экономист Иванова-Швец назвала справку, по которой должны повысить пенсию

Ключевой документ, который позволяет оценить свои пенсионные права — справка об их размере из Социального фонда РФ. Об этом сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, получить данный документ граждане могут через сайт «Госуслуги» или лично в отделении соцфонда. Она отметила, что рекомендация особенно актуальна для россиян, которые работали в 1990-е годы.
— Этот период был отмечен массовыми неофициальными трудовыми отношениями, задержками заработных плат и отпусками за свой счет. Из-за этого многие при выходе на пенсию сегодня сталкиваются с проблемами, — цитирует эксперта агентство «Прайм».
Иванова-Швец добавила, что в 90-е годы многие компании некачественно вели кадровый документооборот, никакие документы в архив не передавали. Такой стаж подтвердить будет проблематично. Какие-то документы могли остаться у работника: расчетные листы, награды, пропуска и другие. Тогда можно обратиться в суд, но нужно найти свидетелей. В совокупности это послужит доказательством трудовой деятельности и стаж может быть подтвержден.
Получение заработной платы «в конверте» незаконно не только для работодателя, но и для самого сотрудника. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.