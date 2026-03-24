С 1 сентября за отсутствие ОСАГО начнут штрафовать ежедневно

Автоматические камеры фотовидеофиксации будут проверять наличие страховки у каждого проезжающего автомобиля.

Источник: Аргументы и факты

С первого дня осени 2026 года в Приморье меняется подход к наказанию автомобилистов, пренебрегающих оформлением обязательной «автогражданки». Система дорожных камер получит возможность автоматически идентифицировать машины без действующего полиса ОСАГО и выписывать постановления о штрафе. Периодичность таких взысканий ограничена — не чаще одного раза в сутки.

Президент Владимир Путин 23 марта подписал закон, корректирующий статью 12.37 КоАП РФ. Документ вводит новый режим санкций: первый штраф за отсутствие страховки остаётся на уровне 800 рублей.

Однако если водитель продолжает эксплуатировать машину без полиса, повторное нарушение будет караться уже более серьёзно — сумма взыскания составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Полноценно новая система заработает в Приморье, как и по всей стране в четвёртом квартале 2026 года.