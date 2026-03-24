Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя назвал число мирных россиян, пострадавших с 2022 года от атак ВСУ

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что с февраля 2022 года из-за атак ВСУ пострадали не менее 27,5 тысячи мирных граждан России.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 27,5 тысячи мирных российских граждан пострадали от атак украинских формирований с февраля 2022 года, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Более 520 социальных объектов, 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения были разрушены только в одной Белгородской области. И в одной только Белгородской области погибло 467 человек, из них 23 ребёнка», — уточнил дипломат на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Постпред отметил, что с 9 по 15 марта в результате атак украинских формирований пострадали 239 мирных жителей, включая шестерых детей. Из них 37 человек погибли.

Он добавил, что по гражданским объектам ВСУ выпустили за указанное время почти 3,5 тысячи боеприпасов.

Напомним, в январе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью aif.ru рассказал о зверствах украинских формирований в период нападения на Курскую область. За время вторжения боевиков ВСУ в регион погибшими или пострадавшими были признаны около 1700 человек. Дипломат отмечал, что ещё от 500 до 600 жителей числились в списках пропавших без вести.

