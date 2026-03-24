Синоптик Ильин сказал, вернется ли сильный холод в Москву

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с aif.ru рассказал, стоит ли ожидать возвращения сильных морозов и можно ли убирать зимние вещи.
«Сильных морозов ждать не стоит, конечно, они уже позади, если речь о 10−15-градусных морозах. Но по ночам вполне еще могут возвращаться морозы до −1…-6 градусов», — сказал Ильин.
Синоптик уточнил, что после четверга ночная температура перейдет от минусовых значений к плюсовым.
«В выходные дни температура ночью придет к плюсу», — добавил он.
