Синоптик Ильин сказал, вернется ли сильный холод в Москву

Столбики термометров по ночам еще будут показывать отрицательные значения. Синоптик Ильин сказал, стоит ли ждать возвращения крепких морозов.

Источник: МЧС РФ

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с aif.ru рассказал, стоит ли ожидать возвращения сильных морозов и можно ли убирать зимние вещи.

«Сильных морозов ждать не стоит, конечно, они уже позади, если речь о 10−15-градусных морозах. Но по ночам вполне еще могут возвращаться морозы до −1…-6 градусов», — сказал Ильин.

Синоптик уточнил, что после четверга ночная температура перейдет от минусовых значений к плюсовым.

«В выходные дни температура ночью придет к плюсу», — добавил он.

Ранее автоэксперт Распопова объяснила, когда менять зимнюю резину.