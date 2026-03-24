С улиц Красноярска вывозят брошенные автомобили

Брошенные владельцами машины продолжают убирать с улиц краевого центра.
По данным мэрии, вчера из Кировского района на спецплощадку вывезли два авто с улиц Щербакова, 23 «А» и Академика Вавилова, 86. Ещё семь машин ждёт такая же участь — большая их часть находится в микрорайоне Первомайский.
«Принудительный вывоз авто возможен не ранее, чем через 60 дней после получения сигнала о таком транспортном средстве. Это время необходимо для соблюдения всех законодательных требований и поиска владельца. Муниципалитет может эвакуировать только машины, которые находятся на муниципальной земле. Брошенные во дворах машины обязана убирать управляющая компания», — напомнили в администрации города.