Мелони прокомментировала итоги референдума по реформе суда

Итальянский премьер Джорджа Мелони была вынуждена признать поражение на референдуме. Который был посвящен реформе судебной системы. Вместе с тем, глава государства заявила о продолжении работы до конца срока. Об этом она написала в соцсети Х.
«Суверенитет остается за народом, и сегодня он ясно высказался. Правительство выполнило обещание — предложило реформу из предвыборной кампании и оставило гражданам выбор», — заявила премьер.
Мелони добавила, что с уважением относится к решению граждан, однако огорчена тем, что возможность модернизировать Италию упущена.
«Но мы продолжим спокойно и добросовестно выполнять нашу работу на благо страны во исполнения мандата», — заверила политик.
Отметим, согласно предварительным результатам голосования, не поддержали правительственные нововведения 54,47% итальянцев. На референдум был вынесен вопрос об изменении конфигурации и расстановки позиций в судебно-следственной системе, которая является независимой ветвью власти согласно конституции.
К слову, это уже не первый референдум, который оказался провальным для властей Италии. Так, ровно 10 лет назад итальянцы не поддержали предложенные главой правительства страны Маттео Ренци реформы конституции.
Тогда правительство предложило итальянцам поддержать изменения в конституцию, связанные с ролью Сената в системе органов государственной власти.
А в 2010 году попытку реформировать судебную систему в Италии предпринял итальянский руководитель — Сильвио Берлускони. Общество отреагировало на эти планы с активным недовольством. В Риме 50 работников судов и прокуратур покинули залы во время речи президента страны. В других городах работники судов прошли по улицам, держа в руках копию конституции Италии. Основное недовольство связано с планами сократить срок судебного разбирательства в стране.
Позже, в 2019 году после месяцев подсчетов и споров итальянское коалиционное правительство все-таки выполнило одно из своих главных предвыборных обещаний. Президент Италии Серджио Маттарелла своей подписью утвердил пенсионную реформу, кардинально меняющую систему социальных выплат. С тех пор в Италии действует схема «квота 100», то есть сумма прожитых лет и трудового стажа должна быть равна сотне.