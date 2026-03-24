Россиян могут оштрафовать на 15 тысяч рублей за хлам на балконе: в ОП дали пояснение

Член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил гражданам о штрафах за захламление балконов. Жители многоквартирных домов могут лишиться 15 тысяч рублей за нарушение. Захламленный балкон перекрывает пути для эвакуации через пожарные лестницы и люки, объяснил Евгений Машаров.