Россиян могут оштрафовать на 15 тысяч рублей за хлам на балконе: в ОП дали пояснение

Член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил гражданам о штрафах за захламление балконов. Жители многоквартирных домов могут лишиться 15 тысяч рублей за нарушение. Захламленный балкон перекрывает пути для эвакуации через пожарные лестницы и люки, объяснил Евгений Машаров.
Он уточнил, что хранимые вещи также могут вспыхнуть от попавшего на них окурка. Балкон, кроме того, попадает под правила эксплуатации многоквартирного дома. Захламление балкона влечет обрушение бетонных плит, отметил спикер.
«За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф по статье 20.4 КоАП РФ. Его размер для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей», — предупредил Евгений Машаров.
К штрафам также ведет сжигание мусора на частных участках. Дачников могут лишить порядка 50 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности в случае причинения вреда чужому имуществу.