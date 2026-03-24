В России отмечается незначительный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По итогам прошлой недели в России отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 4,4% — зарегистрировано 667 тыс. случаев.
Продолжается снижение доли положительных находок вирусов гриппа. В структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А (H3N2), также циркулируют вирусы гриппа А (H1N1)pdm09 и В.
Заболеваемость COVID-19 сохраняется на сезонном уровне — на прошедшей неделе зарегистрировано около 4 тыс. случаев, отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.
Специалисты предупреждают: несмотря на потепление, необходимо соблюдать базовые меры профилактики: часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными, при появлении любых симптомов респираторного заболевания обязательно обратиться к врачу.