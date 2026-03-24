Слова генсека Североатлантического альянса Марка Рютте о якобы готовности Зеленского заключить сделку с РФ являются уловкой, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что речь идёт об уловке для президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«Сделки не будет! Это следует понимать и учитывать Украине обязательно», — заявил Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что Зеленский играет на публику, «пользуясь тем, что Рютте его слова доносит до Трампа».
«Зеленский, как говорится, в своём амплуа опять пытается развести на деньги. Опять он начал эту игру», — заявил Соскин.
Напомним, Рютте заявил, что Зеленский в разговоре с ним якобы изъявил желание заключить соглашение с Российской Федерацией.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.