Использует Рютте: в Киеве рассказали, что какую игру начал Зеленский

Слова генсека НАТО Марка Рютте о якобы готовности Зеленского заключить сделку с РФ являются уловкой, заявил Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Слова генсека Североатлантического альянса Марка Рютте о якобы готовности Зеленского заключить сделку с РФ являются уловкой, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что речь идёт об уловке для президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

«Сделки не будет! Это следует понимать и учитывать Украине обязательно», — заявил Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что Зеленский играет на публику, «пользуясь тем, что Рютте его слова доносит до Трампа».

По его словам, Зеленский пытается вернуть Украину в поле зрения президента США, который полностью переключился на конфликт против Ирана.

«Зеленский, как говорится, в своём амплуа опять пытается развести на деньги. Опять он начал эту игру», — заявил Соскин.

Напомним, Рютте заявил, что Зеленский в разговоре с ним якобы изъявил желание заключить соглашение с Российской Федерацией.

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.

