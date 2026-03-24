Инфляция растет: сибирякам рассказали, как сохранить сбережения

Финансисты предупреждают, что ценность суммы, которая была вчера, не равна той, что есть сегодня.
По прогнозу Банка России, инфляция остается значимым фактором влияния на сбережения. Уже к концу марта 2026 года годовой показатель может составить около 5%, а по итогам года ожидается в диапазоне 4,5−5,5%. Инфляционные ожидания россиян в марте 2026 года выросли до 13,4%, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России с 2 по 12 марта 2026 года. В этих условиях каждый процент доходности становится важным.
Выяснили, какие вклады банка «Левобережный» популярны сегодня у сибиряков, стоит ли ждать лучшего предложения в 2026 году и почему вклады сибирского банка всё активнее оформляют жители других регионов.
Среди продуктов банка лидирует вклад — со ставкой до 17% годовых и сроком на 91 день с ежемесячным начислением процентов. Чтобы получать максимальный доход, достаточно рассчитываться любыми картами банка (в том числе кредитными) на 20 000 рублей в месяц или быть зарплатным клиентом. Дополнительно за безналичные расчеты по картам начисляется кешбэк до 10% годовых. «Зарплатный максимум»¹ используют как инструмент пассивного дохода почти 57% клиентов банка.
Еще один популярный вклад — «Капиталъ»² — со ставкой до 14,5% годовых, с первой выплатой процентов через 90 дней, сроком на три года. Он подходит тем, кто хочет накопить на конкретную цель или уберечь средства от спонтанных трат: по вкладу не предусмотрены расходные операции. При этом сохраняется гибкость: закрыть вклад без потери накопленных процентов можно в специальные «окна» — например, через три месяца после открытия. Это позволяет забрать деньги, если планы изменились и не терять проценты при первом же снятии.
Все вклады в «Левобережном» застрахованы в Агентстве страхования вкладов, а надежность банка подтверждена рейтингом «Эксперт РА» и НРА. Это важно, если вы формируете финансовую подушку и хотите защитить свои деньги от инфляции.
Не стоит откладывать решение в ожидании идеальных обстоятельств. Покупательная способность снижается постепенно, и каждый день отсрочки может стоить части реального дохода. Рынок меняется, и ключевая ставка может снизиться, поэтому начинать получать доход важно уже сейчас.
Открыть вклад можно в офисах Банка «Левобережный» или в мобильном приложении BL-Online. Оставить заявку на консультацию можно на сайте банка или позвонив по бесплатному круглосуточному номеру 8 800 3333−555.
1. Минимальная сумма вклада «Зарплатный максимум» — 50 000 ₽, максимальная — 1 400 000 ₽. Ставка до 17% годовых, в том числе надбавка 8% годовых при зачислении заработной платы или совершении покупок по картам банка «Левобережный» на сумму не менее 20 000 ₽. Срок — 91 день. Открывается держателям пакета услуг. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Дополнительные взносы принимаются первые 60 дней. Расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — в последний календарный день каждого месяца. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых, ранее выплаченные проценты пересчитываются.
2. Минимальная сумма вклада «Капиталъ» — 30 000 ₽, максимальная — 50 000 000 ₽. Ставка до 14,5% годовых. Минимальная гарантированная ставка: 7,416% годовых. Срок — 1100 дней. Без пополнения. Расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов: первые четыре периода — через 90 дней, далее каждые 180 дней и по окончании срока, в зависимости от срока нахождения средств во вкладе. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются.
Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. ИНН 540 415 4492, nskbl.ru.
