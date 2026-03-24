Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 400 нарушений ПДД выявили в Хабаровском крае за минувшие сутки

Сводка Госавтоинспекции Хабаровского края за 23 марта.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие сутки, 23 марта, зафиксировали в Хабаровском крае 404 нарушения правил дорожного движения. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

За отчетный период зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили два человека. Среди инцидентов — один наезд на пешехода и один съезд автомобиля с дороги. Полицейские отстранили от управления 12 водителей в состоянии опьянения, шесть из которых были задержаны непосредственно в краевом центре.

Особое внимание уделили безопасности пешеходов: 29 автомобилистов не предоставили преимущество людям на переходах, при этом девять таких случаев зафиксировано в Хабаровске. Не обошлось и без нарушений со стороны самих пешеходов — правила пересечения проезжей части проигнорировали 11 человек, пять из которых привлечены к ответственности в краевой столице.

Госавтоинспекция региона напоминает всем участникам движения о необходимости быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожной безопасности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru