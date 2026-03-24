Более 400 нарушений ПДД выявили в Хабаровском крае за минувшие сутки

Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие сутки, 23 марта, зафиксировали в Хабаровском крае 404 нарушения правил дорожного движения. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За отчетный период зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили два человека. Среди инцидентов — один наезд на пешехода и один съезд автомобиля с дороги. Полицейские отстранили от управления 12 водителей в состоянии опьянения, шесть из которых были задержаны непосредственно в краевом центре.
Особое внимание уделили безопасности пешеходов: 29 автомобилистов не предоставили преимущество людям на переходах, при этом девять таких случаев зафиксировано в Хабаровске. Не обошлось и без нарушений со стороны самих пешеходов — правила пересечения проезжей части проигнорировали 11 человек, пять из которых привлечены к ответственности в краевой столице.
Госавтоинспекция региона напоминает всем участникам движения о необходимости быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожной безопасности.
