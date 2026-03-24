В Хабаровске проходит Открытый региональный конкурс хорового пения

В Хабаровске проходит Открытый региональный конкурс вокально-хоровых коллективов, вокально-джазового, народного и академического сольного пения.
В нем принимают участие больше 500 учащихся детских школ искусств и средних профессиональных образовательных учреждений края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В течение пяти дней участники продемонстрируют свое мастерство в сольном пении, в ансамбле, причем, в разных направлениях — от классики до джаза и народных песен.
Свое творчество хабаровским зрителям покажут юные певцы из Амурского, Хабаровского, района имени Лазо, Вяземского, Комсомольского, Ванинского районов, Бикинского округа, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Им предстоят серьезные конкурсные испытания, артисты должны исполнить произведение без инструментального сопровождения и показать обрядовые сценки в народном пении.
— Мы долго готовились, разучивали «Зеленый шум» на стихи Некрасова — произведение сложное, но очень интересное. Хотим показать всё, что можем, и порадовать зрителей, — сказала участница хора Детской музыкальной школы Амурского района Светлана Лисичникова.
По словам и.о. директора Хабаровского краевого колледжа искусств Ларисы Михайленко, этот конкурс — не просто состязание, а настоящий праздник искусства, возможность для юных дарований из отдаленных городов и поселков края выступить на большой профессиональной сцене.
Завершится пятидневный марафон гала-концертом с участием лучших коллективов и солистов, которых отберет профессиональное жюри.
Конкурс обещает стать одним из самых ярких культурных событий весны 2026 года в Хабаровском крае.