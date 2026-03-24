В Красноярском крае за некачественный балконный блок взыскали почти двойную стоимость работ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителю края вернут почти вдвое больше суммы, уплаченной за установку балконного блока, после выявленных нарушений при выполнении работ.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в прошлом году потребитель заключил договор с индивидуальным предпринимателем на установку балконного блока и внешнюю обшивку балкона. Стоимость работ составила 55 тысяч рублей.
После монтажа были обнаружены многочисленные недостатки: створки окна установлены не по заказу, конструкция не соответствовала размеру проема, в верхней части образовалась щель, через которую попадала вода и грязь. Также выявлены дефекты москитной сетки и креплений.
Претензия с требованием устранить нарушения исполнителем была проигнорирована. Потребитель обратился за помощью в Роспотребнадзор, специалисты которого помогли подготовить иск в суд.
Суд удовлетворил требования заявителя. С предпринимателя взыскали 55 тысяч рублей, уплаченных по договору, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, 32,5 тысячи рублей штрафа, а также более 6 тысяч рублей судебных расходов.