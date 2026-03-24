Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супероружие в море: офицер раскрыл план США устроить катастрофу в Иране

Списанный нефтяной танкер подал сигнал о прохождении Ормузского пролива. Военный эксперт Олег Иванников рассказал о плане США с экологической катастрофой в Ормузском проливе.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты и Израиль заинтересованы в том, чтобы обвинить Иран в создании экологической катастрофы в Ормузском проливе, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Таким образом он прокомментировал появление уже второго «корабля-зомби» в этих водах за последние несколько дней. По данным Bloomberg, судно Nabiin вечером 22 марта находилось в Персидском заливе, а утром 23 марта — уже в Оманском заливе. Они находятся с разных сторон от Ормузского пролива.

Официально танкер был списан и отправлен на слом в Бангладеш еще пять лет назад. По данным издания, судно, выдающее себя за Nabiin, может быть «танкером-зомби», имитирующим списанное судно.

Иванников не исключил, что танкер может перевозить мощное морское оружие.

«США и Израиль заинтересованы в том, чтобы обвинить Иран в создании экологической катастрофы в Ормузском проливе, это поможет им сформировать мировое общественное мнение о необходимости проведения сухопутной военной операции против Ирана. На это и делается расчет американо-израильской коалицией, которая не может оставлять без внимания мировое общественное мнение и вынуждена ежедневно его подогревать выдуманными фактами о несуществующей иранской угрозе», — пояснил военный эксперт.

Ранее стало известно, что Иран готовит страшный ответ на ультиматум Трампа.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше