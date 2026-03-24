В Омскую область прилетели очень маленькие редкие голуби

В Управлении по охране животного мира Омской области рассказали в понедельник, 23 марта 2026 года, что в регион после длительного перерыва вернулись дикие голуби — обыкновенные горлицы. Первых перелетных птиц заметили в Горьковском районе.

Источник: Марина Мочалова

В управлении отметили, что в последнее время численность горлиц катастрофически сократилась, поэтому птица занесена в Красную книгу РФ как сокращающийся в численности вид.

По словам специалистов, обыкновенную горлицу несложно отличить от обычного городского сизого голубя — эта стройная птица заметно мельче и легче. Длина тела этой птицы составляет всего 26−29 см, вес колеблется от 100 до 210−300 граммов, тогда как обычный городской голубь вырастает около 35 см в длину и весит обычно 300−380 г.

Горлица имеет рыжевато-коричневый окрас, спина и крылья «чешуйчатые», на груди — винно-розовый оттенок. На шее видны черно-белые полоски, а по краям хвоста проходит белая кайма, заметная при взлете.

Обыкновенная горлица является перелетной птицей, весной прилетает поздно. Отмечается, что вид крайне чувствителен к фактору беспокойства и химизации полей, поэтому его численность резко упала за последние 20 лет.

Встречу с такой птицей специалисты называют большой удачей.