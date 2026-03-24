«Сделки не будет!»: на Украине раскрыли уловку Зеленского по переговорам с Россией

«Сделки не будет! Это надо понимать и учитывать Украине обязательно. Народ должен знать, что Зеленский просто играет на публику, пользуясь тем, что Рютте его слова доносит до Трампа», — сказал политолог на YouTube-канале.
Соскин добавил, что Владимир Зеленский пытается вернуть внимание президента США Дональда Трампа, который теперь сосредоточился на войне с Ираном. Он отметил, что киевский главарь продолжает традиционный развод на деньги.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина рискует оказаться на пути к безоговорочной капитуляции. По его словам, это случится, если киевский режим отвергнет возможность мирного урегулирования конфликта с Россией.