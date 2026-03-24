В Перми 24 марта может быть установлен девятый за месяц рекорд тепла

Рекорд тепла, который станет девятым за месяц, может быть установлен в Перми 24 марта, сообщил в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края» доктор географических наук Андрей Шихов.
В понедельник, по словам учёного, обошлось без температурного рекорда, но было достаточно тепло — максимум в Перми составил +10,3°С. В Кочёво и в Чайковском столбик термометра поднялся до отметки +11,4°С.
Андрей Шихов подчеркнул, что это уже пятый день с температурой воздуха +10°С и выше в Перми в марте. В марте прошлого года было шесть таких дней, а в рекордно тёплом марте 2020 года — только три.
«Итоговое число дней с температурой +10°С и выше в марте нынешнего года в Перми превысит 10 — это даже больше, чем в отдельные годы было в апреле», — добавил он.
По словам эксперта, 24 марта в Пермском крае, благодаря влиянию антициклона с Южного Урала, сохранится малооблачная погода. По сравнению с вчерашним днём, ветер усилится, но потеплеет на 1−2°С. В Перми воздух прогреется примерно до +12°С.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что самым тёплым днём наступившей недели станет суббота, 28 марта. По прогнозам синоптиков, ночью температура в регионе не опустится ниже +1…+6°С. Днём по краю ожидается +10…+15°С, а в южной половине региона столбики термометров могут подняться до +16…+18°С. В Перми температура воздуха поднимется до +15°С — это снова на уровне рекорда месяца.