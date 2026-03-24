Эксперт Машаров сообщил об угрозе штрафа за хранение старой мебели на балконе

Россиянам, которые живут в многоквартирных домах, следует помнить о штрафах до 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности, которые связаны с хранением старых вещей на балконах. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России, занимающейся общественной экспертизой законопроектов и нормативных актов, Евгений Машаров.
— Старые вещи могут легко загореться от случайно попавшего окурка на балкон. Также захламленный балкон закрывает пути эвакуации через пожарные люки и лестницы, если они предусмотрены в доме. За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф по статье 20.4 КоАП России от пяти до 15 тысяч рублей, — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, захламление балкона является неправомерным использованием жилого помещения и влечет за собой административную ответственность. Согласно статье 7.21 КоАП России «Нарушение правил пользования жилыми помещениями», за данное нарушение полагается штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.
На балконе безопасно хранить велосипеды, лыжи, комнатные растения, садовую мебель, предназначенную для отдыха, отметил Машаров в беседе с агентством.
Россияне могут столкнуться со штрафами до 15 тысяч рублей за сушку белья на фасадах многоэтажных домов. Об этом рассказал преподаватель МГЮА Георгий Пачулия.