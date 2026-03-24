Летчика РФ могут наградить за победу в дуэли над «соколом Зеленского»

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов ответил, достоин ли российский пилот, который, выполнив хитрый маневр, выпустил ракету по самолету ВСУ, награды.
По данным источников, разведывательный беспилотник ВСУ ранее зафиксировал необычное боевое событие: российский истребитель, находившийся на сверхмалой высоте, резко поднялся в воздух, чтобы применить ракету «воздух-воздух» по самолёту ВСУ, который оказался в зоне досягаемости.
«Если цель была поражена, то, конечно, наш летчик достоин награды. Любая хитрость, тактический приём — это своего рода особенность. В дуэльной ситуации, собственно говоря, как решить поставленную задачу по перехвату, чтобы всё-таки добиться цели? Мы же этого добиваемся, значит, всё выполнено, боевая задача — с оценкой “отлично”, — сказал Попов.
Генерал-майор отметил, что российский истребитель, скорее всего, после нанесения удара вряд ли ушел из зоны, из которой выпустил ракету, а лишь сменил точку стояния.
«Например, Су-30 и Су-35 могут барражировать, находясь в зоне засады на сверхмалых высотах по полтора-два часа. Необязательно приходить на перехват и сразу уходить. Так бывает только при массированных ударах или когда кто-то идёт группой — взлетает с аэродрома и идет в атаку», — подытожил Попов.
