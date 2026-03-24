Почти 100 мигрантов выгнали из Красноярского края после большого рейда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полиция края провела рейды в магазинах, точках общепита, на стройках и промышленных зонах. Правоохранители проверяли приезжих граждан на законность миграции.
По итогам проверки было выявлено 529 правонарушений в сфере миграции и 110 нарушений ПДД, допущенных иностранцами. Общая сумма штрафов составила больше двух миллионов рублей.
Кроме того, 96 мигрантов выдворили за пределы страны, еще 266 сократили сроки временного пребывания, а 233 вовсе запретили повторный въезд в Россию.
Из-за фиктивной регистрации и постановки на миграционный учет возбудили 26 уголовных дел, сообщили в краевом МВД.