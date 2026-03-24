Зимнюю иллюминацию начали убирать с фонтана в центре Красноярска

На Театральной площади Красноярска прошел демонтаж зимней иллюминации с фонтана. Специалисты уже сняли новогодние украшения и разобрали декоративные конструкции. С площадки убрали праздничные шары и беседку, которые были установлены на месте фонтана в зимний период. Демонтированные элементы погрузили в спецтехнику и вывезли. В городской администрации сообщили, что работы проходят в рамках подготовки к новому сезону фонтанов. Как уточнила пресс-секретарь департамента городского хозяйства и транспорта Светлана Трушкова, активная фаза подготовки начнётся, как только позволят погодные условия, также старт работ зависит от графика загруженности бригад. После демонтажа защитных конструкций специалисты приступят к установке оборудования. Все системы проверят и протестируют перед запуском. Планируется, что сезон работы городских фонтанов в Красноярске традиционно стартует ко Дню Победы, 9 мая. Фонтаны завершат работу в конце сентября, после чего их законсервируют на зимний период. Напомним, что в 2026 году в Красноярске отремонтируют фонтаны «Гейзеры», «Фемида» и «Солнечный».