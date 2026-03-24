Опасная преграда: в Ормузском проливе засекли корабль-призрак

Воды Ормузского пролива, и без того считающиеся одной из самых напряженных точек на карте мира, снова приковали к себе внимание военных экспертов и мировых СМИ.
За последние несколько дней в этом регионе зафиксирован второй подряд инцидент с так называемым «кораблем-зомби». На этот раз в центре скандала оказался нефтяной танкер, который официально… не существует уже пять лет.
Судно, подавшее сигнал о прохождении стратегически важной артерии, по мнению специалистов, может нести серьезную угрозу, выходящую далеко за рамки морской логистики.
Танкер, которого не было.
Согласно данным, опубликованным агентством Bloomberg, судно с идентификационными данными Nabiin демонстрирует аномальную траекторию движения. Вечером 22 марта оно находилось в Персидском заливе, а уже утром 23 марта его засекли в Оманском заливе, которые разделяет Ормузский пролив.
Самое удивительное в этой истории — юридический статус танкера. Официально Nabiin был списан и отправлен на слом в Бангладеш еще пять лет назад.
Перед нами классический пример «танкера-зомби» — судна, которое имитирует личность уже утилизированного корабля, чтобы скрыть свое истинное происхождение и груз. Отсутствие опознавательных знаков лишь подливает масла в огонь догадок о том, что именно сейчас бороздит воды Ближнего Востока.
«Грозное оружие»: эксперт о возможностях призрака.
Для анализа ситуации aif.ru обратился к советнику Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидату исторических наук, подполковнику запаса Олегу Иванникову. Военный эксперт не сомневается: происходящее выходит за рамки гражданского судоходства.
«Все события, связанные с появлением на радарах судов в Ормузском проливе, носят исключительно военно-политический характер и могут использоваться противоборствующими сторонами с двойным назначением, — пояснил Иванников. — Танкер без опознавательных знаков в зоне боевых действий на море представляет грозное оружие, способное быть носителем как высокоточного оружия морского базирования, так и использоваться как преграда для других судов в случае блокировки им порта противника».
По словам эксперта, нельзя исключать, что списанный танкер на самом деле перевозит мощное морское вооружение. В условиях, когда каждый квадратный километр акватории находится под колпаком спутниковой разведки, использование «корабля-зомби» позволяет доставить груз незамеченным или создать обстановку, удобную для эскалации конфликта.
Политический подтекст: расчет на провокацию.
Однако военная составляющая — это лишь вершина айсберга. По мнению Олега Иванникова, главная цель этой истории лежит в информационно-политической плоскости. Появление второго подозрительного судна за несколько дней — это не случайность, а часть стратегии.
«США и Израиль заинтересованы в том, чтобы обвинить Иран в создании экологической катастрофы в Ормузском проливе, это поможет им сформировать мировое общественное мнение о необходимости проведения сухопутной военной операции против Ирана, — заявил Иванников. — На это и делается расчет американо-израильской коалицией, которая не может оставлять без внимания мировое общественное мнение и вынуждена ежедневно его подогревать выдуманными фактами о несуществующей иранской угрозе».
Что ждет регион?
Ситуация вокруг «танкеров-зомби» развивается по сценарию, который военные аналитики называют «операцией под чужим флагом». Если судно, не имеющее официального статуса, будет заблокировано, атаковано или, что еще более опасно, устроит разлив нефти, вина будет возложена на Иран.
Это, в свою очередь, может стать casus belli (поводом к войне) для начала сухопутной операции, о необходимости которой в западных политических кругах говорят уже давно.
Ормузкий пролив остается узким горлышком, через которое проходит около 20% всей мировой нефти. Любая провокация здесь моментально отражается на ценах на энергоносители и глобальной безопасности.