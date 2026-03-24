Еще 96 мигрантов выдворили из страны после рейдов в Красноярском крае (видео)

Полиция Красноярского края подвела итоги рейдовых мероприятий в текущем месяце по противодействию незаконной миграции.
За 20 дней марта правоохранители проверили несколько объектов потенциального скопления иностранных граждан, в том числе точки общественного питания, торговые, строительные и промышленные площадки.
«По итогам проверок было выявлено и пресечено 529 правонарушений в сфере миграции и 110 нарушений правил дорожного движения, допущенных иностранцами. Наложено штрафов на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. 96 иностранных граждан подвергнуты административному выдворению. 266 лицам сокращены сроки временного пребывания. Вынесено 233 решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Возбуждено 26 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации и постановки на миграционный учёт иностранных граждан», — отчитались в ГУ МВД.
В Главке отметили, что контроль за пребыванием иностранных граждан и осуществлением ими трудовой деятельности на территории региона продолжается.
