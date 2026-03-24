Собственники домов в РФ вправе ограничить найм мигрантов консьержами

Иностранные граждане могут законно работать консьержами в многоквартирных домах в России, прямого запрета в законодательстве нет, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

Ключевое условие — официальное трудоустройство. По его данным, иностранцы, как и граждане РФ, обязаны иметь оформленный трудовой или гражданско-правовой договор.

Для работы требуется законный статус пребывания в стране. Речь идет о наличии патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство.

При этом решение о найме принимает собрание собственников жилья. Они вправе установить требования к кандидатам, включая условие о приеме только граждан России.

Такая практика, как уточняется, соответствует действующему законодательству, поскольку именно собственники определяют порядок расходования средств и условия найма персонала.

Читайте также: Найм мигрантов резко увеличил российский рынок труда.