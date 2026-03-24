Названы самые высокооплачиваемые вакансии для мигрантов в России

Агентство РИА Новости проанализировало данные Министерства труда России и выяснило, какие зарплаты предлагают иностранным специалистам в разных регионах страны. Самый высокий доход среди вакансий для мигрантов — 380 тысяч рублей в месяц — предусмотрен для председателя правления в Москве. Следом идет менеджер по образовательной деятельности в Удмуртии с почти 303 тысячами рублей, а замыкает тройку лидеров директор по производству в Амурской области, которому готовы платить 255 тысяч рублей ежемесячно.
Также в число высокооплачиваемых предложений вошли начальник участка в строительстве в Красноярском крае (250 тысяч рублей), директор центра в Москве и вице-руководитель кружка в Татарстане (оба — по 250 тысяч).
В Красноярском крае иностранцам предлагают стать прорабами или начальниками склада ГСМ с зарплатой 230 тысяч рублей. Столько же могут получать директор департамента в столице и токарь в Ямало-Ненецком автономном округе.
Самые скромные зарплатные предложения для мигрантов, по данным ведомства, не превышают 25 тысяч рублей. В основном такие вакансии встречаются во Владимирской и Самарской областях. Нижняя планка зафиксирована в Смоленской области, где шеф-повару готовы платить 23,5 тысячи рублей в месяц.
