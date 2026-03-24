Названы самые высокооплачиваемые вакансии для мигрантов в России

Агентство РИА Новости проанализировало данные Министерства труда России и выяснило, какие зарплаты предлагают иностранным специалистам в разных регионах страны. Самый высокий доход среди вакансий для мигрантов — 380 тысяч рублей в месяц — предусмотрен для председателя правления в Москве. Следом идет менеджер по образовательной деятельности в Удмуртии с почти 303 тысячами рублей, а замыкает тройку лидеров директор по производству в Амурской области, которому готовы платить 255 тысяч рублей ежемесячно.