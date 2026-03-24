Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для мигрантов в России

Агентство РИА Новости проанализировало данные Министерства труда России и выяснило, какие зарплаты предлагают иностранным специалистам в разных регионах страны.

Агентство РИА Новости проанализировало данные Министерства труда России и выяснило, какие зарплаты предлагают иностранным специалистам в разных регионах страны. Самый высокий доход среди вакансий для мигрантов — 380 тысяч рублей в месяц — предусмотрен для председателя правления в Москве. Следом идет менеджер по образовательной деятельности в Удмуртии с почти 303 тысячами рублей, а замыкает тройку лидеров директор по производству в Амурской области, которому готовы платить 255 тысяч рублей ежемесячно.

Также в число высокооплачиваемых предложений вошли начальник участка в строительстве в Красноярском крае (250 тысяч рублей), директор центра в Москве и вице-руководитель кружка в Татарстане (оба — по 250 тысяч).

В Красноярском крае иностранцам предлагают стать прорабами или начальниками склада ГСМ с зарплатой 230 тысяч рублей. Столько же могут получать директор департамента в столице и токарь в Ямало-Ненецком автономном округе.

Самые скромные зарплатные предложения для мигрантов, по данным ведомства, не превышают 25 тысяч рублей. В основном такие вакансии встречаются во Владимирской и Самарской областях. Нижняя планка зафиксирована в Смоленской области, где шеф-повару готовы платить 23,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые используют балконы для складирования старой мебели и ненужных вещей, грозят штрафы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.