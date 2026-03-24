В Хабаровском крае закрылись ещё две ледовые переправы

В Аяно-Майском районе Хабаровского края закрылись сразу две ледовые переправы. Одна — через реку Мая у села Нелькан, вторая — через реку Батомга на зимнике между Нельканом и Джигдой. Об этом сообщили в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.