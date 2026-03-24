В Хабаровском крае закрылись ещё две ледовые переправы

В Аяно-Майском районе Хабаровского края закрылись сразу две ледовые переправы. Одна — через реку Мая у села Нелькан, вторая — через реку Батомга на зимнике между Нельканом и Джигдой. Об этом сообщили в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Все дорожные и информационные знаки уже демонтированы, а выезды на лёд полностью заблокированы. На территории края под контролем инспекторов ГИМС остаются ещё 13 действующих ледовых переправ.

Сейчас зимний покров на водоёмах быстро теряет прочность — появляются трещины, выходит вода, лёд становится рыхлым и игольчатым. С каждым днём риск провала под лёд растёт.

Спасатели предупреждают: выезжать на закрытые переправы крайне опасно. Особенно опасно двигаться по самостоятельно пробитым колеям — там вероятность провала людей и техники особенно высока.

Там, где переправы ещё работают, необходимо строго соблюдать установленные знаки и не превышать допустимую грузоподъёмность. С потеплением она заметно снижается, поэтому даже знакомые маршруты могут стать ловушкой.