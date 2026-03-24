В Хабаровске стартуют юбилейные Игры боевых искусств ДФО

В Хабаровске с 27 марта по 1 апреля пройдут юбилейные X Дальневосточные игры боевых искусств. Более 3000 юных спортсменов из всех регионов ДФО приедут в краевую столицу, сообщили в министерстве спорта региона.
Состязания пройдут по 17−20 видам единоборств — карате, джиу-джитсу, тхэквондо, муай-тай, айкидо, кудо, киокушин и другим. Первые поединки начнутся 27 марта в 10:00, торжественное открытие состоится в 16:15 в Краевом дворце единоборств. Гала-финалы запланированы на 1 апреля в 19:00.
Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул важность турнира для молодёжи.
«В очередной раз в Хабаровске соберутся юноши и девушки, избравшие непростой, но интересный и плодотворный путь изучения спортивных единоборств — школу характера, мужества и выносливости», — сказал он.
Лучшие бойцы осенью представят Дальний Восток на Всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе. В рамках турнира также пройдёт обширная программа от Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» с показательными выступлениями и мастер-классами. Хабаровск традиционно становится главной площадкой для таких крупных дальневосточных соревнований.