Врачи займутся мужчинами, которые любят суны и бани: что ждет россиян

Если в анкете для оценки риска нарушений репродуктивного здоровья мужчина ответит, что регулярно посещает бани и сауны, его направят на исследование качества спермы. Об этом говорится в рекомендациях российского Минздрава по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.
Отмечается, что речь идет о сборе информации в рамках анамнестической анкеты № 1. В случае положительного ответа на вопрос о посещении бань и саун, пациент направляется на второй этап ДОРЗ на базовое исследование качества спермы (спермограмму). После этого мужчин направят на консультацию к урологу.
Кроме того, напомним, в методических рекомендаций Минздрава по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста говорится о том, что возраст репродуктивного здоровья мужчин в России составляет от 18 до 49 лет. Мужчины обладают физиологической способностью зачать ребенка в любом возрасте после полового созревания, отмечается в документе.