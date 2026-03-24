«Роза Хутор» передал 500 книг о битве за Кавказ в школы и библиотеки Сочи

«Сохранение исторического наследия — одно из ключевых направлений программы устойчивого развития курорта “Роза Хутор”. Данные о событиях в регионе Причерноморья зачастую приходится собирать по крупицам, поэтому мы приветствуем начинания историков и краеведов. Сегодня курорт поддерживает конкурс школьников “Битва на перевалах: память, исследование, сохранение”. В конкурсных проектах дети исследуют отмеченные памятными обелисками события и отправятся в походы к местам боевой славы в горах Сочи. Книга Александра Мирзонова станет для них достоверным источником знаний», — отметил директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.