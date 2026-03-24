Военные РФ ликвидировали замаскированную сеть управления и связи ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали замаскированную сеть антенн связи и ретрансляторов Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли бойцы российской группировки войск «Центр». Украинские войска потеряли управление между подразделениями.
«В ходе плановой разведки операторами БПЛА подразделения войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” была выявлена замаскированная разветвлённая сеть управления и связи формирований ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что расчёты войск беспилотных систем группировки ликвидировали бронированные машины, автомобили и солдат украинских войск в ходе засады в «тылу перемещения противника» на добропольском направлении.
Кроме того, расчёт ЗРК «Тор-МУ» 90-й гвардейской танковой дивизии ликвидировал разведывательный беспилотный летательный аппарат «Лелека» на днепропетровском направлении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.