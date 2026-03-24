Полковник Матвийчук открыл правду о происходящем в Купянске

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, что на самом деле происходит на купянском направлении, разоблачив ложь главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Сейчас звучат заявления о том, что якобы подразделения ВСУ на купянском направлении переходят в наступление. Однако никакого наступления нет. Поле усеяно телами и техникой украинских боевиков, все контратаки захлёбываются и останавливаются. Российским войскам, конечно, приходится тяжело. Бывают моменты, когда противник выходит на некоторые участки, и даже случается, что подразделения ВС РФ попадают в полуокружение. Но ситуация в итоге выравнивается, все угрозы ликвидируются, и российская армия продвигается вперёд», — отметил Матвийчук.
Военный эксперт акцентировал, что Купянск — это агломерация, поэтому иронические высказывания в стиле, что «мы якобы уже взяли Купянск», но там до сих пор идут боевые действия, неуместны.
«Районный центр Купянск был взят ВС РФ. Но сама агломерация ведь включает в себя садовые участки, бывшие колхозы и различные дачные постройки — именно там сейчас и ведутся основные бои. Это “туман войны”, и его никто не отменял», — сказал Матвийчук.
К тому же, добавил военный эксперт, для киевского режима купянское направление «звучное», поэтому враг пытается убедить, что ВСУ имеют там особые успехи.
«Купянск у всех на слуху. Поэтому Зеленский придумывает разные “300-километровые углубления” и “тридцатикилометровые квадратные площади” там, пытаясь доказать, что Киев способен успешно противостоять России», — подытожил Матвийчук.
Ранее Матвийчук сообщил, что российские подразделения постепенно перерезают логистику ВСУ в районе Купянска, следующей целью станет Харьков.