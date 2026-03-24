Британия в панике: ракеты Ирана могут достать до Европы и Украины

В Британии много американских военных баз, по которым Иран мог бы нанести удар. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Британская газета The Telegraph на фоне ударов по американо-британской базе Диего-Гарсия, расположенной примерно в 4000 км от Тегерана пришла к выводу, что иранские ракеты и беспилотники теоретически способны достигать Лондона. Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве назвал ситуацию «ужасной».
«На территории Шотландии есть база атомных подводных лодок, в Великобритании есть базы, где базируются авианосцы типа “Куин Элизабет”. Есть базы, которые используются американцами для их стратегической авиации. И сейчас появилась информация, что есть база, которую они реанимировали, и хранят там ядерные бомбы В61−12, в каком количестве — пока неизвестно. Военных объектов на территории Великобритании много», — сказал Кнутов.
Кроме того, эксперт обратил внимание, что многие американские и британские базы расположены куда ближе к Ирану.
"Есть английская база на Кипре, британское присутствие есть в странах Персидского залива. Если мы говорим о Европе, то сюда я бы добавил базы НАТО в Румынии, Болгарии, Италии, причем в Италии есть две базы с американским ядерным оружием, — подчеркнул Кнутов.
Он также призвал не забывать о том, что Иран может ударить по Украине.
«Иран прямо заявил, что встав на сторону США в конфликте Украина стала целью для Тегерана. По этому Иран при желании и возможности может атаковать украинские портовые объекты в Одессе и Ильичевске», — подытожил Кнутов.