«Эпштейн жив!»: во Флориде заметили двойника умершего скандального финансиста

В Сети распространили кадры с двойником скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Очень похожего на умершего в тюрьме американского преступника мужчину заметили в США. Водитель кабриолета, согласно опубликованному видео, безмятежно ехал по улице во Флориде. Об этом пишет The New York Post.
Мужчина объяснил ситуацию простой схожестью с финансистом. Он опубликовал видеообращение и заверил, что не имеет отношения к скандальной личности.
«Эпштейн жив! Эпштейн жив!» — сопроводил комментарием автор разлетевшегося по Сети материала.
О смерти Джеффри Эпштейна стало известно еще в 2019 году. Однако многие не верят в официальные версии. Утверждается, что финансист покончил с собой. При этом врачебный вердикт другой. Медики считали его несклонным к суициду, подробнее в материале KP.RU.