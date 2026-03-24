В Хабаровском крае водитель-новичок не рассчитал скорость и опрокинул авто

В Комсомольске-на-Амуре молодой водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль.. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.
Авария произошла 23 марта около девяти вечера на улице Лазо. 21-летний водитель Toyota Vitz со стажем менее года двигался со стороны Северного шоссе в сторону Водонасосной. В районе дома № 86 он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с проезжей части — как итог, машина перевернулась.
В результате ДТП сам водитель получил травмы. Ему назначили амбулаторное лечение по месту жительства.
Как напомнили в ГАИ, неопытным водителям особенно важно строго соблюдать скоростной режим и быть максимально внимательными. Даже небольшое превышение скорости на незнакомом участке может привести к серьёзным последствиям.