В Хабаровском крае водитель-новичок не рассчитал скорость и опрокинул авто

Авария произошла 23 марта около девяти вечера на улице Лазо. 21-летний водитель Toyota Vitz со стажем менее года двигался со стороны Северного шоссе в сторону Водонасосной. В районе дома № 86 он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с проезжей части — как итог, машина перевернулась.