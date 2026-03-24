В Омске появилась площадка для сдачи нормативов ТехноГТО

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий получил статус официальной площадки всероссийского комплекса ТехноГТО. Проект представляет собой нормативы для оценки общей технологической грамотности и готовности граждан использовать технологии для решения задач в повседневной жизни.
Проект ориентирован на школьников 7−11 классов и студентов, но сдать нормативы и претендовать на золотой значок может любой желающий.
Омичи смогут сдать нормативы весной и осенью. Институт будет принимать 11 из 13 нормативов, включая технологии компьютерного зрения, ИИ, применение беспилотников, кибербезопасность, блогинг и другие.
Ближайшая волна ТехноГТО пройдет с 20 апреля по 20 мая.
Чтобы завоевать золотой знак, необходимо получить серебряный значок, пройдя тестирование на сайте: technogto.kruzhok.org. После чего следует подтвердить результаты в очном формате.
Как сообщает пресс-служба министерства молодежной политики Омской области, значок даст до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. Данные о детях, проявивших выдающиеся способности, внесут в государственный информационный ресурс.
