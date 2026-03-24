Поздравление Руслана Болотова с Днем иркутского кино

Наша область — единственная в России, где появился праздник, посвященный местному кинематографу. Дату приурочили к первому показу, который состоялся в Иркутске в 1897 году в здании Общественного собрания.
История кино в столице Прибайкалья богата событиями. В 1907 году у нас открылся первый в Сибири стационарный кинотеатр, который сегодня носит имя «Дон Отелло» в честь основателя компании, снимавшей хроникальные и видовые ленты. В 1930-м начала свою работу Восточно-Сибирская студия кинохроники — одна из крупнейших в Советском Союзе. Позже появился областной кинофонд.
Имена наших деятелей искусства — режиссеров, операторов, актеров — вписаны в историю отечественного и мирового кинематографа. Сегодня их традиции продолжаются: в городе с успехом снимают исторические и документальные проекты, семейные фильмы, ленты, посвященные уникальной природе Байкала и Ангары, знаковым событиям, памяти героев прошлого и настоящего. У нас проходят масштабные фестивали, известные далеко за пределами столицы региона.
Благодарю всех, кто создает кино в Иркутске, за ваш труд, за искренность, за настоящие, живые эмоции. Вы сохраняете и обогащаете культуру нашего города и Прибайкалья. Желаю творческому сообществу вдохновения, интересных проектов, благодарных зрителей и ярких премьер!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.