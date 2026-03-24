Поздравление Руслана Болотова с Днем иркутского кино

История кино в столице Прибайкалья богата событиями. В 1907 году у нас открылся первый в Сибири стационарный кинотеатр, который сегодня носит имя «Дон Отелло» в честь основателя компании, снимавшей хроникальные и видовые ленты. В 1930-м начала свою работу Восточно-Сибирская студия кинохроники — одна из крупнейших в Советском Союзе. Позже появился областной кинофонд.